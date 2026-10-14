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Rüdiger-Hero:

Real schockt Roma nach 1:3: 4:3-Wahnsinn in der 90. Minute!

SR
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Endrick und Arda Güler von Real Madrid jubeln gemeinsam im weißen Auswärtstrikot auf dem Platz, wobei Güler schreiend die Hand auf Endricks Kopf legt, der den Spielball festhält.
© APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE
Was für ein nicht für möglich gehaltenes Comeback in der UEFA Champions League! Real Madrid dreht ein verloren geglaubtes Match gegen die AS Roma nach 1:3-Rückstand noch in ein fabelhaftes 4:3.
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Die Fußball-Fans im Estadio Santiago Bernabéu erlebten ein spektakuläres Champions-League-Drama mit einer dramatischen Schlussphase. Die Königlichen gerieten gegen eine extrem effizient aufspielende AS Roma früh in Bedrängnis: Nach der Führung für die Gäste durch Marten de Roon (20.) konnte Superstar Kylian Mbappé in der 25. Minute zwar vorübergehend zum 1:1 ausgleichen, doch nach der Pause schlugen die Italiener eiskalt zu. Donyell Malen brachte die Römer mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten (51., 57.) komfortabel mit 3:1 in Front und schockte das Stardust-Ensemble von Real gewaltig.

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Arda Güler wird zum Matchwinner für Real Madrid

Als Real Madrid bereits auf der Verliererstraße schien, blies der eingewechselte Arda Güler mit einer überragenden Standards-Leistung zur Aufholjagd. In der 83. Minute leitete Youngster Carlos Espi die Wende ein, als er nach einer Güler-Flanke und einem Endrick-Kopfball zum 2:3-Anschlusstreffer abstaubte. Nur zwei Minuten später bediente Güler das brasilianische Juwel Endrick per Eckball maßgerecht – dessen präziser Kopfball schlug unten links zum umjubelten 3:3-Ausgleich im Roma-Gehäuse ein (85.). Real drückte in der Folge unaufhaltsam auf den Siegtreffer.

Antonio Rüdiger von Real Madrid setzt im weiß-roten Auswärtstrikot im Duell mit einem Roma-Gegenspieler im roten Dress zu einer akrobatischen Flugeinlage an, um den Ball mit dem Fuß aus der Luft zu spielen.
Entscheidung in letzter Sekunde: Real-Madrids Abwehrstar Antonio Rüdiger setzt sich beim 4:3-Triumph im Champions-League-Krimi gegen die AS Roma spektakulär durch. Der deutsche Nationalspieler erzielte in der 90. Minute nach einer präzisen Güler-Ecke den vorentscheidenden Siegtreffer und krönte damit ein historisches Comeback der Königlichen nach einem 1:3-Rückstand. © APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Antonio Rüdiger lässt das Bernabéu in Minute 90 beben

In der regulären Schlussminute brachen schließlich alle Dämme in Madrid: Erneut war es ein perfekt getretener Eckball von Arda Güler, der im Fünfmeterraum bei Antonio Rüdiger landete. Der deutsche Nationalspieler bewies extremen Willen und drückte das Leder im Fallen geistesgegenwärtig über die Linie zum 4:3-Endstand (90.).

In der fünfminütigen Nachspielzeit brachten die Madrilenen den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten einen unvergesslichen Königsklassen-Abend, während den tapfer kämpfenden Gästen aus Rom nach großem Einsatz spürbar die Kräfte ausgingen.

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