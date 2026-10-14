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Drittes Kind

Hilary Swank ist mit 52 Jahren wieder schwanger

Gerhard Kopcsa
von
Hilary Swank im blauen Kleid lächelt auf einem Event vor einer Wand mit goldener Schrift.
© Getty Images for EWG
Die "Million Dollar Baby"-Darstellerin Hilary Swank ist mit 52 Jahren schwanger und erwartet im Dezember ihr drittes Kind.
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USA. Oscar-Preisträgerin Hilary Swank erwartet im Dezember erneut Nachwuchs. Das verkündete die 52-jährige Schauspielerin am Mittwoch auf Instagram mit einem kreativen Video. In dem Clip sind Hilary Swank, ihr Ehemann Philip Schneider und ihre dreijährigen Zwillinge Aya und Ohm zu sehen. Die Familie tanzt darin und trägt dabei Leuchtstäbe, die an ihren Körpern befestigt sind. Auch der Babybauch von Swank wurde gezeigt, auf dem ein kleiner Leuchtstab-Baby abgebildet war. Dazu schrieb sie: "Sehr viele haben mich gefragt, welches Projekt als Nächstes bei mir ansteht – dieses hier erscheint im Dezember."

Begeisterung bei den Fans

In den Kommentaren zeigten sich viele Fans überrascht und begeistert. Ein Nutzer schrieb: "Waaas? Warte, bin ich verrückt oder bist du schon wieder schwanger?" Jemand anderes kommentierte: "Ahhh, herzlichen Glückwunsch! Wie schön! Was für eine lustige Ankündigung." Ein weiterer Fan fügte hinzu: "Beste Nachricht des Tages, der Woche, des Monats und des Jahres!!! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!" Auch eine andere Mutter äußerte sich: "Als 44-jährige Mama von siebenjährigen Zwillingen bin ich so begeistert und beeindruckt!! Ich würde zu gerne noch ein Baby bekommen, wenn ich nur die Ausdauer dafür hätte!!!! Genieß deine neuen Hormone."

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Frühere Familiengeschichte

Die Oscar-Gewinnerin und Philip Schneider, die seit 2018 verheiratet sind, hatten im April 2023 ihre Zwillinge Aya und Ohm begrüßt. Swank war damals 48 Jahre alt. Damals schrieb sie zu einem Foto mit den Säuglingen: "Es war nicht leicht. Aber [...] es war es so was von wert. Frohe Ostern!" und fügte hinzu: "Grüße aus dem reinsten Himmelreich." Zuvor hatte sie ihre Schwangerschaft im Oktober 2022 in der Sendung "Good Morning America" verkündet. Damals betonte sie, wie glücklich sie sei und dass sie sich das schon lange gewünscht habe.

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