Gareth Southgate irritiert vor dem großen Finale mit einem Weltkriegs-Vergleich.

Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate hat vor dem EM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) gegen Italien an den Nationalstolz seiner Landsleute appelliert. "Wir haben so viel, auf das wir stolz sein können", betonte der 50-Jährige in einem Interview mit der Zeitung "Daily Telegraph" (Samstag-Ausgabe). "Für eine Insel unserer Größe haben wir einen unglaublichen Einfluss auf die Welt, und den müssen wir uns auf positive Art und Weise bewahren."

Kriegserinnerungen

Die Engländer stehen erstmals im EM-Finale. Southgate will das Turnier nun unbedingt mit dem Titel abschließen. "Denn ich weiß, dass es mir und dem Rest des Betreuerstabs sowie den Spielern nicht reichen wird, wenn wir das jetzt nicht gewinnen", sagte der Ex-Verteidiger, der im EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte. Diesmal rang sein Team die Deutschen im Achtelfinale mit 2:0 nieder.

Bei der Partie, Englands erstem Sieg gegen den großen Rivalen in einem K.o.-Spiel eines großen Turniers seit dem WM-Finale 1966 ebenfalls in Wembley, hätten laut Southgate auch Kriegserinnerungen eine Rolle gespielt. "Leute haben versucht, bei uns einzufallen, und wir hatten den Mut uns dagegen zu wehren. Man kann nicht verhehlen, dass die Energie im Stadion gegen Deutschland teilweise davon gekommen ist", sagte Southgate dem "Telegraph". Er habe den Sachverhalt nie gegenüber seinen Spielern erwähnt. "Aber ich weiß, dass das dabei auch eine Rolle gespielt hat."