Jorginho durch EM-Titel in illustrem Kreis

Der italienische Nationalspieler Jorginho gewann sowohl die Champions League mit dem FC Chelsea als auch die Europameisterschaft - in beiden Finali kam der Mittelfeldspieler zum Einsatz.

Der Italiener Jorginho vom FC Chelsea ist durch den Triumph bei der EM in einen illustren Club eingezogen. Erst als zehnter Spieler gewann der 29-Jährige in einem Jahr sowohl den Titel bei der Fußball-Europameisterschaft als auch in der Champions League und kam dabei im Finale auch jeweils zum Einsatz. Die Engländer Ben Chilwell, Reece James und Mason Mount von Chelsea verpassten dies hingegen durch die Niederlage im EM-Finale.



Die bisherigen Gewinner des Doppels aus EM und Champions League nach Angaben der Europäischen Fußball-Union UEFA:

Jahr Name Verein, Land 1964 Luis Suárez Inter Mailand, Spanien 1988 Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg PSV Eindhoven, Niederlande 2012 Fernando Torres, JuanMata FC Chelsea, Spanien 2016 Cristiano Ronaldo, Pepe Real Madrid, Portugal 2021 Jorginho FC Chelsea, Italien

Die UEFA zählt offiziell nicht den Niederländer Wim Kieft zu der Liste, da der Torhüter von Eindhoven im EM-Finale 1988 nicht spielte. Dies gilt auch für die damaligen Real-Madrid-Profis Nicolas Anelka und Christian Karembeu aus Frankreich im Jahr 2000. Italiens Emerson kam heuer beim Champions-League-Sieg von Chelsea gegen Manchester City nicht zum Einsatz.