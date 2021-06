ÖSTERREICH-Experte Hans Krankl nach der ÖFB-Pleite gegen die Niederlande.

40 Minuten habe ich eine gute österreichische Mannschaft gesehen. Wir haben mitgehalten und sind durch einen sehr unglücklichen Elfmeter in Rückstand geraten. Den habe ich erst in der Wiederholung gesehen -das ist einfach nur Pech. Die letzten sechs Minuten in der ersten Halbzeit waren dann der Anfang vom Ende. Da ist die Mannschaft zusammengebrochen.

Das zweite Gegentor war nur Frage der Zeit

Etwas war klar offensichtlich: Wir waren einfach zu wenig in der gefährlichen Zone. Da hätten wir mehr Risiko nehmen müssen. Der Gegner ist immer stärker geworden, das zweite Gegentor war nur eine Frage der Zeit.

Haben nicht den Abschluss gefunden

Man kann einfach kein Spiel gewinnen, wenn man nicht auf das Tor schießt. Wir waren teilweise 30 Meter vor dem Tor und haben nicht den Abschluss gefunden.

Pleite abhaken - Traum lebt weiter

Okay, die erste Pleite tut weh. Aber zum Trauern gibt es keine Zeit, schon am Montag müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen, um den EM-Traum am Leben zu halten.