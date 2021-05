× Arnie gibt grünes Licht für die EURO

Marko Arnautovic meldet sich fit für die EURO und will als Führungsspieler vorangehen - heute startet das Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf!

Ab heute geht das Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf richtig los, startet unser Team den EURO-Countdown. Mit dabei: Marko Arnautović (31). Der Goalgetter musste zuletzt verletzt von seinem Klub Schanghai abreisen, gibt aber grünes Licht für die Europameisterschaft: "Ich hatte noch eine Behandlung beim Physiotherapeuten des Nationalteams, es sieht sehr gut aus", so der China-Legionär.

Arnautovic wartet seit September 2019 auf Tor

Bei der Endrunde will der 25-fache Teamtorschütze als Führungsspieler vorangehen. "Natürlich ist es so, dass ich jetzt einer der Ältesten und auch eine Führungsperson bin und natürlich die Mannschaft führen möchte." Aber: Arnautović hat seit November 2019 wegen Corona nur zwei Länderspiele bestritten, sein letzter Treffer gelang ihm im September 2019 gegen Lettland.

Foda baut auf Leader Arnautovic

Routinier. Mit 32 Jahren und 87 Länderspielen will Arnautovic bei der EURO vorangehen: "Natürlich ist es so, dass ich jetzt einer der Ältesten und auch eine Führungsperson bin." Bevor Arnautovic mit dem Team heute in Bad Tatzmannsdorf eincheckt, war er am Dienstag zu Gast in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich". Dort plauderte der Goalgetter über seine Zeit in China, die bevorstehende Europameisterschaft, sein Leben als Familienvater, seinen Arnautovic-Gin und die Liebe zu Tieren.

Rekordjäger

Rekorde. Mit 103 Einsätzen ist Andreas Herzog nach wie vor österreichischer Rekordspieler. Arnautovic hält bei 87 Spielen -nur noch 15 fehlen ihm auf die Bestmarke. Er sagt: "Die werde ich erreichen."