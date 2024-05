Rangnick unterschrieb auf Bayern-Dress

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Nicht weniger als 3000 Zuschauer am Fronleichnamstag um 11.30 Uhr beim einzigen öffentlichen Training von Österreichs Team in Windischgarsten. Bei WSG Tirol wäre diese Kulisse ein Saisonrekord. Und keiner der Fans, die aus mehreren Bundesländern, auch aus Niederösterreich, der Steiermark, Salzburg und dem Burgenland kamen, ging, als es in Strömen zu regnen begann. Schirme wurden aufgespannt, alle nahmen in Kauf, nass zu werden..Die Spieler wohnen in Einzelzimmern im neuen Trakt des Dilly-Hotels. Als sie zum Trainingsplatz kamen, gab es Beifall und "immer wieder Österreich"-Sprechchöre, ehe sie sich in den in einem Zelt aufgebauten Kraftraum vorbereiteten. Als letzter kam Ralf Rangnick, empfangen mit Applaus. Auffällig, dass sogar die Plätze, an denen Teamchef und Betreuer die Schuhe tauschen, genau markiert wurden. Da kam einem Reporter einer Qualitätszeitung prompt die Idee,in Lausbubenstreiche zurückzufallen und die Schuhe zu vertauschen. Im nationalen Interesse verzichtete er darauf.

Die wichtigste Erkenntnis: Alle sind fit, absolvierten das volle Programm. Auch Philipp Lienhart, Max Wöber und Kevin Danso. Gernot Trauner trainierte ohne sein Markenzeichen, das Nasenpflaster. Danach kam die große Selfie-und Autogrammtour. In wärmenden Wetterjacken, die Zeugwart Walter Lachnit nach Trainingsende extra brachte. Rangnick gab eine Stunde lang Autogramme, eines sogar auf den Dress von Bayern München. Zum ersten Medientermin kamen die Torhüter Patrick Pentz und Heinz Lindner. Wenig überraschend haben beide eine ähnliche Devise: Wenn man zum Team kommt, will man spielen.