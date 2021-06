Robbie Williams verpennt Elfer-Krimi

Superstar und Frankreich-Fan Robbie Williams bekam das Ausscheiden der "L'Equipe Tricolore" gegen die Schweiz nicht mit - der Sänger schlief lieber.

Popstar und Sänger Robbie Williams ist als eingefleischter Fußball-Fan bekannt. Die EURO 2020 hat auch für den Briten bislang wahre Spektakel zu bieten. Am Montagabend hatte die Schweiz für die große EM-Sensation gesorgt. Die Eidgenossen warfen den Weltmeister Frankreich nach 3:3 in der Verlängerung mit 5:4 in einem irren Elfmeter-Krimi raus. Klarerweise erwartet man Robbie mitfiebernd vor dem TV-Bildschirm, schließlich gilt der 47-Jährige als bekennender Frankreich-Anhänger.

Doch für Robbie war der EM-Thriller offensichtlich nicht spannend genug. Seine Frau Ayda postete ein Video auf Instagram, in dem ihr Mann bereits eingeschlafen war, als die Schweiz das Wunder vollbrachte. Bleiben wir mal gespannt, ob der Engländer den Ausgang des nächsten EURO-Krachers zwischen seinen "Three Lions" und Deutschland auch verpasst. Das Duell der beiden Top-Nationen (ab 18 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) könnte sich ebenfalls die Überlänge ziehen.