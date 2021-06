Ronaldo-Sager kostet Coca Cola Milliarden

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist seit kurzem Rekordhalter der Torschützen bei Europameisterschaften - auch mit 36 Jahren ist der Erfolgsstürmer bei bester Gesundheit. Dabei ist es kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Ronaldo seinem Körper alles unterordnet. Training und Ernährung haben höchste Priorität. Softdrinks, Süßigkeiten oder andere Leckereien stehen nicht auf dem Ernährungsplan des Juve-Stürmers.

Das stellte der vierfache Vater vor dem EM-Auftaktspiel gegen Ungarn klar, als er zwei vor ihm platzierte Coca-Cola-Flaschen mit den Worten "Acqua" (zu Deutsch: Wasser) prompt wegstellte. Für den Turniersponsor hatte diese kurze Szene weitreichende Folgen. Der Wert der Weltmarke sank plötzlich von 242 Milliarden Dollar auf 238 Milliarden Dollar – ein Verlust von ganzen vier Milliarden US-Dollar!

Cristiano Ronaldo simply moving Coca Cola out of the way and saying “drink water” caused Coca Cola to lose $4 billion in value today… pic.twitter.com/pOsOsXiXGy

— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 15, 2021