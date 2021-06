Pechvogel: Hummels vergeigt DFB-Rückkehr

Der Abend der DFB-Rückkehr am Hochzeitstag der Familie Hummels wurde zum rabenschwarzen Tag des Innenverteidigers.

Nachdem Mats Hummels mit großen Erwartungen speziell für die EURO wieder in den DFB-Kader nominiert worden ist, findet die Liebesgeschichte eine vorerst traurige Wendung. Pechvogel Mats Hummels, der Weltmeister von 2014 trägt maßgeblich zur französischen Führung bei. Nachdem der Franzose Hernandez auf der linken Offensivseite der Gäste zum Flanken gekommen war, lenkte Mats Hummels den Ball ins eigene Netz (20.). Damit leitet der 32-Jährige den unglücklichen Abend ein.

Eigentor am Hochzeitstag

Schauplatz: Das ehemalige Heimstadion des EX-Bayern Star. Eigentlich sollte der Abend ein Grund zur Freude sein. Am Tag der Hochzeit vor 6 Jahren von Cathy und Mats Hummels musste ein Sieg her. Cathy Hummels postete im Vorhinein: "Was ich mir (zum Hochzeitstag) wünsche? Bloß ein Sieg gegen Frankreich.. also dieser Wunsch sollte für mich ja wohl erfüllt werden können?“. Wer hätte ahnen können, dass dieser Abend ein solches Ende findet...