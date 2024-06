Showdown um Aufstieg zwischen Türkei und Tschechien

Gruppe F schließt am Mittwoch ab 21 Uhr die Gruppenphase ab. Für die Türkei, Tschechien & Georgien geht es um die letzten freien Plätze im Achtelfinale.

Neuling Georgien trifft in Gelsenkirchen (live ORF 1 & sport24-Liveticker) auf Portugal, Türkei & Tschechien suchen in Hamburg das Aufstiegsticket (live ServusTV & sport24-Liveticker).

Favorit auf Gruppenplatz zwei sind mit den bisher drei Punkten aus dem 3:1 gegen Georgien die Türken, allerdings gilt es den 0:3-Dämpfer aus der Portugal-Partie zu verdauen. Trainer Vincenzo Montella hatte sich Kritik eingehandelt, da er Jungstar Arda Güler gegen die Portugiesen nicht von Beginn an gebracht hatte. Das wollen die wieder in Massen im Volksparkstadion erwarteten türkischen Fans nicht mehr sehen. Die Kritik wurde so heftig, dass sich sogar der Präsident des nationalen Verbandes (TFF) einschaltete. Mehmet Büyükeksi stärkte dem 50-jährigen Montella den Rücken.

Präsident des nationalen Verbandes voll hinter Coach Montella

"Wir haben vollstes Vertrauen in unseren Trainer und unsere Mannschaft", bekräftigte er. Themen wie Aufstellung, körperliche Verfassung und Spieltaktik würden vom Trainer-Team bestimmt. Die Zusammenarbeit zwischen Trainern und Spielern sei harmonisch. Die Nationalmannschaft dürfe nicht für persönliche Interessen instrumentalisiert werden. "Alle Nationalspieler sind wertvoll", äußerte Büyükeksi weiter. Nach dem Gewinn der Qualifikationsgruppe vor Kroatien und Wales lechzen die Türken nach einem Turnier-Erfolgserlebnis. 2016 und 2021 war in der EM-Vorrunde Schluss.

Sieger der Partie wird Österreich-Gegner

2008 freilich kamen die Türken durch ein 3:2 gegen Tschechien in die K.o.-Runde. Die Tschechen aber haben bisher ähnlich wie Georgien spielerisch nicht enttäuscht. Gewinnen sie, würde das recht wahrscheinlich Platz zwei bedeuten, es ginge dann am Dienstag gegen den Sieger der Österreich-Gruppe D. Die Nation bangt jedoch um den Einsatz von Patrik Schick. Der Leverkusen-Torjäger hatte gegen die Georgier getroffen, Minuten danach ging er mit einer Blessur der Wadenmuskulatur vom Feld. Tschechische Medien berichteten, dass es sich für das Türkei-Match nicht ausgeht.

Mögliche Aufstellungen

Tschechien - Türkei

Hamburg, 21 Uhr/live ServusTV

Schiedsrichter: Kovacs (ROU)

TSCHECHIEN: 1 Stanek - 3 Holes, 4 Hranac, 18 Krejci - 5 Coufal, 22 Soucek, 14 Provod, 25 D. Jurasek, 17 Cerny, 9 Hlozek - 13 Chytil

Fraglich: 10 Schick (Muskelverletzung)

TÜRKEI: 12 Bayindir - 18 Müldür, 2 Celik, 4 Akaydin, 20 Kadioglu - 10 Calhanoglu, 22 Ayhan, 8 Güler, 6 Kökcü, 7 Aktürkoglu - 21 Yilmaz

Es fehlt: Bardakci (gesperrt)