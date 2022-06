Waffen-Wirbel um Salzburg-Star

Vor der Rückkehr in den Trainingsalltag entspannt Salzburg-Verteidiger Oumar Solet derzeit in den USA. Ein Urlaubs-Video des 22-Jährigen wirbelt nun aber mächtig Staub auf.

In einem Video auf Instagram zeigt sich Solet in New York und Miami und genießt sichtlich seine Freizeit. Besuche in edlen Restaurants und ein Hubrschrauber-Rundflug standen am Programm. Doch dann sieht man ganz andere Bilder: Der Franzose hantiert mit allerlei Waffen, posiert unter anderem mit einem Sturmgewehr. Auf einem Schießstand feuert er mit einem Scharfschützengewehr auf Zielscheiben.

Angesichts der Waffen-Kultur in den USA nichts Verbotenes – doch so manchem stößt die Aktion sauer auf. "Was zur Hölle? Warum machst du soetwas?" kommentiert ein schockierter User unter dem Video. Angesichts der jüngsten Bluttaten mit Schusswaffen in den USA wird Solet Geschmacklosigkeit vorgeworfen. Vorschlag eines weiteren erzürnten Users: "Bitte verbring deinen nächsten Urlaub in der Ukraine."