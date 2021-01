Scharfe Kritik an Infantino nach Saudi-Clip

Der Präsident des Fußball-Weltverbandes spricht in dem Video, das anlässlich seines Besuchs vor Ort gedreht wurde, von "großen Fortschritten" des Landes. Scharf kritisiert wird Infantino für seinen Auftritt von Medien und Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International bezeichnete Infantinos Lob als "schwer zu ertragen".

Gianni, President of #FIFA :

What I experienced here is impressive, the world in its entirety should come to Saudi Arabia to watch it. The big improvement that underwent the past two years are unbelievable.pic.twitter.com/iDPNXuPAuR