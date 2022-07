Wir drücken mit Werner Kogler die Daumen

Die Rekord-EURO in England ist offiziell eröffnet. oe24-Reporter Philip Sauer fiebert im Old Trafford mit. An seiner Seite: Sportminister Werner Kogler.

Die Stimmung in Manchester ist am Höhepunkt. Das legendäre Old Trafford in Manchester ist beim EURO-Auftakt zwischen England un Österreich ausverkauft. 75.000 Fans sorgten für Gänsehaut- Atmosphäre. Darunter zahlreiche VIPs. Sportminister Kogler und ÖFB-Präsident Gerhard Milletich nahmen unser Team schon vor dem Stadion in Empfang, ehe es auf die VIP-Tribüne ging. © zvg × Verletzte Plattner als Talisman im Stadion Auch Maria Plattner wartete vor dem Old Trafford auf den Mannschaftsbus. Das 21-jährige Teamspielerin flog wegen eines im Training erlittenen Schlüsselbeinbruchs zurück nach Österreich, ehe sie als Talisman wieder nach England reiste. Auch unsere Familienministerin Susanne Raab, ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, ÖFB-Generalsekretär oder EX-ÖFB-Präsident Leo Windtner fieberten vor Ort mit. Alle waren Teil eines Rekords. 75.000 Fans kamen bei einer Frauen-EM noch nie ins Stadion. Beim Finale 2013 zwischen Deutschland und Norwegen in Solna waren 41.301 Zuschauer dabei.