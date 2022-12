Ausschreitungen nach Marokko-Sieg – ein Schwerverletzter

In Paris, Mailand, Amsterdam, Rotterdam und Utrecht eskalierten die Feiern nach dem Sieg Marokkos gegen Portugal. In Mailand kam es sogar zu einer Messerstecherei.

Nach dem überraschenden Sieg des WM-Außenseiters Marokko kam es in mehreren europäischen Metropolen zu gewaltsamen Ausschreitungen. In Paris kam es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei – in Mailand gab es sogar einen Schwerverletzten bei einer Messerstecherei.

Im Mailänder Stadtzentrum hatten sich nach dem Sieg Marokkos gegen Portugal tausende Fans versammelt. Mit Böllern, Feuerwerken, Trommeln und Fahnen feierten marokkanische Fans mit Trikots in den Farben ihrer Nationalmannschaft den Aufstieg ihres Teams ins Halbfinale der Fußball-WM. Ein 30-jähriger Fan wurde im Gedränge mit Messerstichen verletzt und ins Spital eingeliefert. Sein Zustand sei kritisch, berichteten italienische Medien.

In den Niederlanden eskalierten die Feiern Tausender Fans in etlichen Großstädten. In Amsterdam, Rotterdam und Utrecht rückte die Bereitschaftspolizei an, um auf den Straßen für Ordnung zu sorgen. In Amsterdam berichtete die Polizei von mehrere Festnahmen, nachdem Fans schwere Böller gezündet hatten.

In Rotterdam gab es nach Polizeiangaben ebenfalls Festnahmen, ein zentraler Platz wurde von der Bereitschaftspolizei geräumt. Von Sachbeschädigungen berichtete die Polizei in Utrecht.

Stimmung eskalierte in Paris

Auch in Paris gingen nach dem Sieg und dem sensationellen Einzug ins Halbfinale rund 20 000 Fans auf die Straßen, um zu feiern. An verschiedenen Orten brach Gewalt aus. Es wurden Feuerwerke entzündet, aber auch Feuer gelegt. Die Polizei musste einschreiten.