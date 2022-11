Bulle Okafor verpasst Hit gegen Brasilien

Schlechte Nachrichten für Salzburg-Star Noah Okafor. Der Schweizer fällt für das Highlight gegen Brasilien aus.

Der Schweizer Noah Okafor von Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg fällt für das zweite Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Brasilien am Montag (17.00 Uhr/live ServusTV) aus. Der Stürmer leidet unter muskulären Problemen im Oberschenkel. Deshalb konnte der 22-Jährige am Sonntag nicht zusammen mit der Mannschaft von Trainer Murat Yakin trainieren. Okafor war beim 1:0-Auftaktsieg der Eidgenossen gegen Kamerun in der 72. Minute eingewechselt worden.