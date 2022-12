Das sind die Final-Aufstellungen

Die Aufstellungen fürs WM-Finale sind da. Lionel Messi wird in einem 26. WM-Spiel zum Rekord-Spieler.

Lionel Messi wird im Traum-Finale gegen Frankreich (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) sein 26. WM-Spiel bestreiten und damit alleiniger Rekord-Spieler bei der Endrunde. Im Giganten-Duell gegen Paris-Kollege Kylian Mbappe geht es in Katar neben dem Titel auch noch um die Torjägerkrone.

Während Argentiniens Lionel Scaloni auf ein klassisches 4-4-2 setzt, geht es Didier Deschamps mit einer 4-3-3 Variante an. Überraschend bei Argentinien ist jedenfalls die Startelf-Aufstellung von Angel Di Maria. Der Stürmer war in der K.o.-Phase lediglich für acht Minuten gegen die Niederlande auf dem Platz. In der Gruppenphase durfte er von Beginn an ran - jetzt folgt ausgerechnet im Finale die Rückkehr in die Startelf. Aus der Startelf der Albiceleste rutscht im Vergleich zur Halbfinal-Paarung gegen Kroatien Paredes.

Didier Deschamps wird im Vergleich zum Halbfinal-Spiel gegen Marokko zwei Änderungen vornehmen. Dayot Upamecano rückt für Ibrahima Konaté in die Innenverteidigung. Adrien Rabiot wird zudem Youssouf Fofana im Mittelfeld ersetzen.

So laufen die Mannschaften auf:

Argentinien: 23 E. Martinez - 3 Tagliafico, 26 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi - 7 De Paul, 24 Fernández, 20 Mac Allister - 11 Di Maria, 10 Messi, 9 Alvarez

Ersatz: 12 Rulli, 1 Armani, 6 Pezzella, 4 Montiel, 25 Li. Martinez, 2 Foyth, 18 Rodriguez, 5 Paredes, 14 Palacios, 17 Gomez, 16 Almada, 8 Acuna, 22 La. Martinez, 21 Dybala, 15 Correa

Frankreich: 1 Lloris - 5 Koundé, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 T. Hernández - 8 Tchouameni, 14 Rabiot - 11 Dembélé, 7 Griezmann, 10 Mbappé - 9 Giroud

Ersatz: 16 Mandanda, 23 Areola, 2 Pavard, 3 Disasi, 13 Fofana, 17 Saliba, 24 Konate, 6 Guendouzi, 15 Veretout, 25 Camavinga, 12 Kolo Muani, 20 Coman, 26 Thuram

Erleichterung bei Frankreich trotz Grippewelle

Bei den Franzosen kursierte vor dem Showdown eine Grippewelle. Zumindest am Papier dürften die Schlüsselspieler rechtzeitig für das Duell gegen Argentinien fit geworden sein. Zuletzt waren Kingley Coman, Ibrahima Konaté und Raphael Varane krankheitsbedingt außer Gefecht. Letzterer steht zumindest in der Startelf. Auch die mit leichten Blessuren angeschlagenen Theo Hernández und Olivier Giroud melden sich zeitgerecht fit und können von Beginn an auflaufen.