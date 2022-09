DFB belohnt Kicker mit stolzen Summen für WM-Titel

Der Weltmeistertitel in Katar würde sich für die DFB-Kicker finanziell lohnen.

Beim Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar würde jeder deutsche Nationalspieler 400.000 Euro an Prämie erhalten. Darauf haben sich der Deutsche Fußball-Bund und das Nationalteam geeinigt, wie der DFB am Sonntag mitteilte. Schon für den Gruppensieg in der Vorrunde würde es für jeden Spieler 50.000 Euro geben, für das Erreichen des Viertelfinales 100.000 Euro und für das Halbfinale 150.000 Euro. Rang drei brächte 200.000, die Vize-Weltmeisterschaft 250.000 Euro.

"Wir haben das intensive Gespräch in einer guten und konstruktiven Atmosphäre geführt. Letztlich haben wir für alle Beteiligten eine akzeptable Lösung erzielt", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.