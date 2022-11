England-Fans feiern Bier-Party in Katar

Tausende Fans der Three Lions unterstützten ihr Team auch in Katar.

Die Meldung sorgte kurz vor WM-Beginn für Kopfschütteln: Gastgeber Katar hat am Freitag doch noch ein Verbot von alkoholischem Bier rund um alle Stadien durchgesetzt. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel wurde die eigentlich mit dem Fußball-Weltverband vereinbarte Aufweichung des Alkoholverbots wieder gekippt, wie die FIFA am Freitag mitteilte.

In Pubs gibt es Bier

Fans müssen in Katar aber doch nicht ganz auf Bier verzichten. Anhänger dürfen alkoholhaltige Getränke in Katar unter anderem beim offiziellen Fanfest in der Hauptstadt Doha konsumieren. Zudem wird Bier etwa auch in Bars oder Restaurants bestimmter Hotels ausgeschenkt.

Vor allem englische Fans lassen es sich deshalb auch in Katar nicht nehmen, das Turnier feuchtfröhlich zu feiern. Auf Twitter sieht man die gewohnten Party-Videos der britischen Anhänger. Die Fans lassen sich dabei auch von den astronomischen preisen nicht vom Feiern abhalten.