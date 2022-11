Iran-Fans in Katar zeigten Unterstützung für Proteste

Vor der Partie gegen England waren am Montag im Chalifa International Stadion Anhänger mit iranischen Trikots und der Aufschrift "Frauen, Leben, Freiheit" zu sehen. Die iranische Regierung habe Frauen und Kinder getötet, sagte ein aus dem Iran angereister Fan, der seinen Namen nicht nennen wollte. Die Proteste verdienten Unterstützung.

Auf seinem Iran-Trikot trug er den Namen des früheren Bundesliga-Profis Ali Karimi. Der 44-Jährige hatte sich solidarisch mit den Protesten gezeigt. Andere wollten sich nicht äußern. "Kein Kommentar", sagte ein junger Fan auf die Frage nach den Protesten im Iran. Er trug ein Leverkusen-Trikot des iranischen Stürmers Sardar Azmoun.

Der iranische Kapitän Ehsan Hajsafi hatte am Sonntag sein Beileid für die trauernden Familien der Opfer im Iran ausgedrückt. Die Mannschaft habe zu akzeptieren, dass die Bedingungen im Land nicht gut und die Menschen nicht glücklich seien, wurde er in Medien zitiert. Darüber seien sich die Spieler bewusst. Bei den landesweiten Protesten im Iran sind bisher nach Schätzungen von Menschenrechtlern mehr als 400 Menschen getötet worden.

משחק הפתיחה של נבחרת #iran אף שחקן לא שר את ההמנון הלאומי! והקהל שורק בוז להמנון.

אות מחאה כנגד הרג האזרחים החפים מפשע! @kedar_mordechai #FIFAWorldCup

The Iranian team doesn’t singing the national anthem I hope they will stay alive #IranRevolution2022 pic.twitter.com/4499cCM8gz