Japan reist mit 20 Europa-Legionären zu WM

Japan reist mit 20 Legionären aus europäischen Ligen zu der am 20. November beginnenden Fußball-WM in Katar. Den insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader gab Teamchef Hajime Moriyasu am Dienstag bekannt.

Neben acht Spielern aus der ersten und zweiten deutschen Bundesliga ist auch der ehemalige Salzburger Takumi Minamino dabei. Der Offensivspieler hat von Jänner 2015 bis Jänner 2020 bei Red Bull Salzburg gespielt und zu den sechs österreichischen Meistertiteln 42 Tore beigetragen, ehe er um kolportierte 8,5 Mio. Euro zum FC Liverpool gewechselt ist. In seiner ersten Saison wurde er mit Liverpool auch englischer Meister, mittlerweile spielt Minamino bei AS Monaco. "Unser Ziel ist es, zumindest das Viertelfinale zu erreichen", sagte Moriyasu in Tokio und ergänzte: "Das wird nicht leicht." Japan, das zum siebenten Mal bei einer Endrunde dabei ist, trifft im ersten Gruppenspiel am 23. November auf Deutschland. Die weiteren Gegner in Gruppe E sind Spanien und Costa Rica. Japans 26-Mann-Kader für die WM in Katar:

Tor: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Saint-Truiden), Eiji Kawashima (Straßburg). Verteidigung: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield Town). Mittelfeld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (SC Freiburg), Junya Ito (Stade Reims), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus). Angriff: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge)