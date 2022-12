Lebensgefährlich: WM-Helden fielen bei Siegesfeier beinahe von Bus

Mit mehr als sieben Stunden Verspätung kam die Mannschaft von Argentinien in der Heimat an. Der Grund: Die Spieler hatten aufgrund der wilden Party den Abflug derart lange verzögert. In Argentinien angekommen, gingen die Feierlichkeiten natürlich unentwegt weiter. Um Ortszeit 2:24 landeten die Männer aus Argentinien auf dem Flughafen. Von dort ging es direkt mit einem offenen Doppeldecker Bus Richtung Hauptquartier. Der Buss muss sich aber seinen Weg durch hunderttausende Menschen bahnen, die sich auf den Straßen versammelten. Doch dabei kommt es zu einer brenzligen Situation. Ein Oberleitungskabel reißt die Spieler Messi, Di Maria, De Paul, Paredes und Otamendi beinahe vom Bus.

WATCH: #BNNArgentina Reports



During a championship run through the streets of #BuenosAires, Argentina's national team stars #Messi, #DePaul, #Otamendi, #Paredes, and #DiMaria nearly fell off the roof of a bus, oblivious to the thick cable as they paraded their #WorldCup win. pic.twitter.com/YuqrvgWL7H