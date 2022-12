Mega-Party in Buenos Aires nach 3. WM-Titel

Es sind einmalige Szenen, die sich in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires abspielen. Millionen von Argentiniern feiern ihren dritten WM-Titel.

Bis tief in die Nacht wurde in Buenos Aires gefeiert. Am wohl neu ernannten Feiertag, den 18. Dezember, tummeln sich laut offiziellen Meldungen Millionen von Fans auf den Straßen der argentinischen Hauptstadt und zelebrieren den dritten WM-Titel (1978, 1986, 2022) ihrer Albiceleste.

Der Obelisk von Buenos Aires erstrahlt mit dem neuen Weltmeister Lionel Messi, obendrein werden drei Sterne für je einen WM-Titel darüber projiziert.

Obendrein gibt es noch ein kräftiges Feuerwerk, was an eine vorgezogene Silvester-Party erinnert.