''Three Lions'' laden Gastarbeiter ins Trainingscamp ein

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar Gastarbeiter zu sich ins Trainingscamp eingeladen.

Dies teilten die "Three Lions" mit. Bei dem Besuch der Arbeiter am Donnerstag will der Verband Möglichkeiten für Fotos und Videos anbieten.

England squad meeting migrant workers in Al Wakrah. pic.twitter.com/zuaHn0BkaN — James Olley (@JamesOlley) November 17, 2022

Das Emirat steht für seinen Umgang mit Menschenrechtsfragen und die Behandlung von Gastarbeitern schwer in der Kritik. Das Team um Kapitän Harry Kane gilt als politisch engagiert. Kane wird in Katar wie Deutschlands Manuel Neuer die Kapitänsbinde mit dem Schriftzug "One Love" tragen.

Nationaltrainer Gareth Southgate hält es zudem für möglich, dass seine Spieler vor Anpfiff der WM-Partien auf dem Rasen knien werden, um damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. "Diese Diskussion werden wir im Camp führen. Ich unterstütze alles, was sie wollen. Ich habe einen Standpunkt, aber ich will sie nicht zu sehr beeinflussen. Es ist wichtig, dass sie eine eigene Stimme haben", sagte der 52-jährige Southgate bei der Nominierung vor einer Woche.

England trifft in der WM-Gruppe B auf Iran, die USA und Wales.