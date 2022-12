Vier Tage vor dem WM-Finale kündigt Lionel Messi seinen Rücktritt an.

Superstar Lionel Messi steht nach einem 3:0 (2:0) gegen Kroatien mit Argentinien im Finale der Fußball-WM in Katar. Der 35-Jährige lieferte im Halbfinale eine Glanzleistung und steht nun vor der absoluten Krönung seiner Karriere. „ Es gehen mir so viele Dinge durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll. Wenn ich diese Leute sehe, die Menschen, die Familien, diese Fangemeinde, die uns die ganze Zeit begleitet hat“, so Messi nach dem Spiel.

Letztes Spiel

„Jetzt sind wir im Finale, das wollten wir. Es hat unglaublich Spaß gemacht, soweit zu kommen. Das müssen wir genießen. Das ist auch ein Sieg für meine Familie, aber auch für die Fußballfamilie Argentiniens. Wir haben nach der Niederlage im ersten Spiel praktisch fünf Finali gespielt, wir mussten immer gewinnen, um die Dinge nicht zu komplizieren. Das ist eine starke Gruppe, die für alles bereit ist“, sagt der Supestar weiter.

Gegenüber der Sportzeitung Olé lässt Messi dann aber aufhorchen. „Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste“. Der Superstar wird also wohl am Sonntag das letzte Mal für Argentinien auflaufen.



Lionel Messi in Zahlen

Superstar Lionel Messi steht nach einem 3:0 (2:0) gegen Kroatien mit Argentinien im Finale der Fußball-WM in Katar. Der 35-Jährige lieferte auf dem Weg ins Endspiel am Sonntag gegen Titelverteidiger Frankreich oder Außenseiter Marokko einige außergewöhnliche Bestmarken.

3 - Messi ist nach Angaben des Datendienstleisters Opta der erste argentinische Spieler, der in drei verschiedenen K.o.-Runden bei einer WM ein Tor geschossen hat. Vor der WM in Katar hatte er noch gar keinen Treffer in den entscheidenden Spielen erzielt, nun klappte es jeweils im Achtel-, Viertel- und Halbfinale.

3 - Ohne Elfmeterschießen hat Messi drei Strafstöße verwertet (gegen die Niederlande traf er auch noch in der Entscheidung vom Punkt). Nur der Portugiese Eusebio (1966) und der Niederländer Rob Rensenbrink (1978) haben bei einer WM mit vier mehr Elfmeter verwandelt.

4 - Der Offensivstar ist der erste Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 1966, der in vier verschiedenen WM-Spielen sowohl ein Tor geschossen als auch einen Treffer vorbereitet hat. 2006 gelang es gegen Serbien, und 2022 jeweils gegen Mexiko, die Niederlande und Kroatien.

5 - Neben Messi haben nur der Deutsche Lothar Matthäus, die Mexikaner Antonio Carbajal, Rafa Marquez und Andres Guardado sowie der Portugiese Cristiano Ronaldo bei fünf Weltmeisterschaften gespielt.

6 - Insgesamt sechs Spielern ist es gelungen, bei einer WM sowohl im Achtel-, als auch im Viertel- und Halbfinale ein Tor zu schießen, seitdem 1986 dieser Modus wieder eingeführt wurde: Salvatore Schillaci (1990/Italien), Roberto Baggio (1994/Italien), Hristo Stoitschkow (1994/Bulgarien), Davor Šuker (1998/Kroatien), Wesley Sneijder (2010/Niederlande) und nun Messi (2022/Argentinien).

10 - Zehnmal und damit so oft wie sonst kein Spieler ist Messi zum Spieler des Spiels gewählt worden.

11 - Mit elf Toren bei Weltmeisterschaften ist Messi nun alleine Argentiniens Nummer eins vor Gabriel Batistuta (10).

13 - Nur ein anderer Spieler war seit 1966 in so vielen verschiedenen WM-Spielen an Toren, auch durch einen Assist, beteiligt - nämlich der Brasilianer Ronaldo.

16 - In diesem Jahr erzielte Messi bereits 16 Tore im Nationaltrikot - mehr als in jedem anderen Jahr zuvor. Der bisherige Rekord für ihn stammte aus dem Jahr 2012 mit zwölf Treffern.

16 - So viele WM-Siege hat Messi mit Argentinien gefeiert, nur Miroslav Klose hat mit Deutschland öfter (17) gewonnen.

16 + 180: Zwischen seinem ersten WM-Tor und seinem jüngsten liegen 16 Jahre und 180 Tage. Die zweitlängste Spanne hält Cristiano Ronaldo mit 16 Jahren und 160 Tagen.

19 - Lionel Messi war in seiner Karriere bisher an insgesamt 19 WM-Toren beteiligt - elf schoss er selbst, acht bereitete er vor. Damit zog er mit den bisher Besten seit Beginn der Datenaufzeichnung 1966 gleich: Miroslav Klose, Ronaldo und Gerd Müller.

25 - Mit dem 25. WM-Spiel zog Messi mit Lothar Matthäus gleich. Im Finale am Sonntag wird er Rekord-WM-Spieler.

2.194 Minuten hat Messi bei einer WM gespielt, nur der Italiener Paulo Maldini (2.217) stand länger auf dem Platz. Am Sonntag wird Messi auch diesen Rekord holen.

Jahrzehnt: Messi ist der einzige Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft als Teenager, in seinen 20er- und 30er-Jahren ein Tor erzielt hat.