WM: Deutschland zittert vor Hammer-Los

Hochspannung vor der WM-Auslosung. Deutschland könnte in der Gruppe auf Brasilien, Frankreich oder Spanien treffen.

Die Anspannung steigt, die WM in Katar wird immer greif barer: Morgen (17 Uhr, live im Ticker) erfolgt die Auslosung der Gruppenphase. Die 32 Nationen, von denen morgen schon 29 fix sind, werden in acht Vierergruppen gezogen, sind in vier Lostöpfe eingeteilt: Die Top 8 können in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen. Das sind Gastgeber Katar, Belgien, Brasilien, Titelverteidiger Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal.

Deutschland ist hingegen nur in Topf 2 -damit drohen schon in der Gruppenphase echte Kracher. Einzig zwei europäische Nationen (aber nicht drei) können in dieselbe Gruppe gelost werden, ansonsten können Teams vom selben Kontinent nicht aufeinandertreffen. Das Auftaktspiel der WM ist am 21. November im 60.000 Zuschauer fassenden al-Bayt-Stadion von al-Chaur.