Bolide fängt Feuer nach Horror-Crash von Stroll

Der Formel-1-Grand Prix der Toskana ist neuerlich unterbrochen worden. Auslöser war ein heftiger Unfall von Lance Stroll im Racing Point. Der kanadische Pilot blieb aber unverletzt. Nach 46 von 59 Runden führt Weltmeister Lewis Hamilton vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Der Australier Daniel Ricciardo (Renault) war Dritter.

Stroll's stricken car is being recovered by race marshals #TuscanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/wx4zNr6nLP