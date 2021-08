Klien bei seiner DTM-Premiere in Zolder auf Rang 13

Der frühere Formel-1-Pilot Christian Klien hat bei seinem Debüt im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) nichts mit der Entscheidung zu tun gehabt.

Der 38-jährige Vorarlberger fuhr beim fünften Saisonlauf der Rennserie in Zolder in seinem McLaren auf Platz 13. Der Tiroler Lucas Auer holte im Mercedes als Neunter zwei Punkte und liegt in der Meisterschaft auf Rang acht. Spitzenreiter ist Audi-Pilot Kelvin van der Linde, der auch in Zolder triumphierte. Dort steht am Sonntag (13.30 Uhr/live Sat.1) ein weiteres Rennen auf dem Programm.