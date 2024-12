Norris holte Abu-Dhabi-Pole - McLaren vor Teamtitel

Die favorisierten McLaren nehmen das 24. und letzte Rennen der längsten Formel-1-Saison der Geschichte am Sonntag aus der ersten Reihe in Angriff.

Lando Norris fuhr am Samstag im Qualifying in Abu Dhabi vor Oscar Piastri auf die Pole Position. McLaren steht vor dem Gewinn der Konstrukteurs-WM. Carlos Sainz startet für den Rivalen Ferrari von Platz drei, Charles Leclerc nach Platz 14 in der Quali und einer Strafe aber aus der letzten Reihe.

21 Punkte Vorsprung auf Ferrari nimmt McLaren in das letzte Saisonrennen mit. Der britische Traditionsrennstall würde sich erstmals seit 1998 zum Teamweltmeister krönen. Dass Leclerc wegen eines Batterietausches um zehn Startplätze zurückversetzt wird, war bereits am Freitag festgestanden. Im Qualifying verpasste der Monegasse das Finale, weil seine schnellste Runde gestrichen wurde, nachdem er zu weit neben der Strecke gewesen war.

Norris ist mit acht Punkten Vorsprung auf Leclerc auch auf Kurs, sich zum Vizeweltmeister zu machen. Der 25-jährige Engländer zog mit seiner achten Saison-Pole mit Weltmeister Max Verstappen gleich. Der Niederländer, der die jüngsten vier Rennen in Abu Dhabi alle gewonnen hat, stellte seinen Red Bull hinter Überraschungsmann Nico Hülkenberg im Haas auf Platz fünf. Teamkollege Sergio Perez, der sein Cockpit für die kommende Saison verlieren könnte, kam nicht über Platz zehn hinaus.

Hamilton-Malheur bei Mercedes-Abschied

Das letzte Qualifying von Lewis Hamilton für Mercedes endete enttäuschend. Der Rekordweltmeister verabschiedete sich als 18. bereits in Phase eins, nachdem er auf seiner letzten Runde einen von Kevin Magnussen umgefahrenen Poller bzw. Leitzylinder unter das Auto bekommen hatte. "Hoffentlich ist das das Ende meiner Pechsträhne", sagte Hamilton, der nach elf Jahren bei Mercedes ab der kommenden Saison für Ferrari fährt.

In seiner Abschiedssaison entschied Hamilton nur fünf von 24 Quali-Duellen mit George Russell für sich. Sein englischer Landsmann und Teamkollege landete diesmal auf Rang sieben. Der australische Debütant Jack Doohan fuhr bei seiner Quali-Premiere im Alpine auf den letzten Platz.