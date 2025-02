Razgatlioglu & BMW: Die Jagd nach neuen Titeln

Toprak Razgatlioglu sicherte BMW 2024 den ersten Fahrer-Titel in der Superbike-WM. 2025 will er mit dem deutschen Werksteam weitere Trophäen holen.

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) startet als amtierender Weltmeister in die Superbike-Saison 2025. Nach einem historischen Jahr für BMW verpasste der Hersteller 2024 nur knapp die Team- und Herstellerwertung. Mit mehr Erfahrung auf der M 1000 RR und einem starken Teamkollegen Michael van der Mark soll 2025 der nächste große Erfolg folgen.

Der türkische Superstar fährt in dieser Saison mit der Nummer 1 auf seiner Maschine. Nach Fred Merkel (1989), Doug Polen (1992), Carl Fogarty (1995, 1999), Jonathan Rea (2016–2020) und Alvaro Bautista (2020) könnte er der sechste Fahrer werden, der den Titel mit dieser Nummer verteidigt. Razgatlioglu musste jedoch den Jerez-Test auslassen und trat in Portimao mit einem gebrochenen Finger an – ein Handicap vor dem Saisonstart in Australien.

„Normalerweise spüre ich Druck, wenn ich die Nummer 1 fahre“, erklärte Razgatlioglu beim BMW-Saisonauftakt in Berlin. „Ich fahre sie für BMW, weil wir den Weltmeistertitel geholt haben. Die #1 sieht gut aus mit BMW – ich hoffe, wir behalten sie am Ende des Jahres!“

BMW visiert Hersteller- und Teamtitel an

BMW verpasste 2024 die Teammeisterschaft nur um 66 Punkte gegen Aruba.it Racing – Ducati und lag in der Herstellerwertung ebenfalls knapp hinter Ducati (644 zu 606 Punkte). Das Team ist entschlossen, 2025 beide Titel anzugreifen.

„Topraks Ziel ist es, 2025 dort weiterzumachen, wo er 2024 aufgehört hat“, sagte Teamchef Shaun Muir. „Wir sind als Team enorm gewachsen. Die Hersteller- und Fahrerwertung zu gewinnen, wäre ein Traum. Ich glaube, dass Mickey (van der Mark) ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten kann. Ein Platz unter den Top 3 oder 4 für ihn wäre sensationell.“

Vier Rookies wollen sich beweisen

Neben den etablierten Stars treten 2025 vier Rookies in der Superbike-WM an:

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) wechselt aus der WorldSSP und startet an der Seite von Danilo Petrucci.

(Barni Spark Racing Team) wechselt aus der WorldSSP und startet an der Seite von Danilo Petrucci. Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team), Neffe von Kenan Sofuoglu, geht mit der Yamaha R1 an den Start.

(Yamaha Motoxracing WorldSBK Team), Neffe von Kenan Sofuoglu, geht mit der Yamaha R1 an den Start. Ryan Vickers (Motocorsa Racing), ein Rennsieger aus der British Superbike Championship, gibt sein Vollzeit-Debüt.

(Motocorsa Racing), ein Rennsieger aus der British Superbike Championship, gibt sein Vollzeit-Debüt. Zaqhwan Zaidi (PETRONAS MIE Honda Racing Team), asiatischer Superbike-Champion, startet für Honda.

Montella freut sich besonders auf die Zusammenarbeit mit Petrucci: „Ich hoffe, so viel wie möglich zu lernen. Mein Ziel ist die Top 10.“

Petrucci & Iannone kämpfen um die Ehre der unabhängigen Fahrer

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) und Andrea Iannone (Team Pata GoEleven) wollen 2025 weiter um Podestplätze und Rennsiege für die werksunabhängigen Fahrer kämpfen. Petrucci holte 2024 zehn Podestplätze und schrieb mit einem Hattrick in Cremona Geschichte. Iannone, der 2024 nach vier Jahren Rennpause zurückkehrte, gewann ein Rennen und hofft auf weitere Siege.

„Ich denke, wir haben alles, was wir für eine großartige Saison brauchen“, sagte Petrucci. „Ich hoffe, 2025 noch stärker zu sein.“

Auch Iannone blickt optimistisch auf das Jahr: „Mit einem Jahr Erfahrung wird alles besser. Ich denke, 2025 wird extrem eng und hart umkämpft.“

Die Superbike-WM 2025 startet am 21. Februar auf Phillip Island.