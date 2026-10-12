Party-Eklat um Lando Norris nach Singapur-GP

Ein virales Video aus einem Nachtclub nach dem Grand Prix von Singapur sorgt derzeit für hitzige Diskussionen in der Formel 1.

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Das Video, das sich in den sozialen Netzwerken rasant verbreitet, entstand Berichten zufolge bei einer Afterparty im Anschluss an das Flutlichtrennen in Singapur. Zu sehen ist der amtierende Weltmeister Lando Norris gemeinsam mit Haas-Pilot Oliver Bearman in einem Club. In unmittelbarer Nähe hält eine Person ein Schild mit der Aufschrift "to the best F1 driver" („Für den besten Formel-1-Fahrer“) in die Höhe.

Norris dreht sich daraufhin zu Bearman um, deutet auf ihn und sagt: "Du bist es!". Unmittelbar danach ruft der Brite grinsend durch den Raum: "Wo ist Lance? Wo ist Lance?" Im Fahrerlager und im Netz wird die Szene weitgehend als sarkastische Spitze gegen Lance Stroll gewertet, der bei Aston Martin eine sportlich äußerst schwierige und enttäuschende Saison durchlebt.

Der ursprüngliche Beitrag auf der Plattform X verzeichnete binnen kürzester Zeit über 2,1 Millionen Aufrufe. Die Reaktionen der Motorsport-Fans fallen dabei höchst unterschiedlich aus. Einige Beobachter verurteilen das Verhalten des Weltmeisters und bezeichnen Norris unverblümt als "Albtraum für jeden PR-Manager".

Fans nehmen McLaren-Star in Schutz

Andere Fans nehmen den McLaren-Piloten in Schutz. So kommentierte ein Nutzer: "Verwandeln wir jetzt wirklich ein paar Sekunden von Lando Norris, der auf einer Afterparty scherzt, in eine ausgewachsene Untersuchung seines Charakters?" Weder Norris noch Stroll haben sich bislang öffentlich zu den kursierenden Aufnahmen geäußert.

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Für Norris ist es nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Zeit. Bereits nach dem Grand Prix in Baku sorgte der Brite für Aufsehen, als er nach einer rennentscheidenden Kollision, in die auch Pierre Gasly verwickelt war, scharfe Kritik an Franco Colapinto übte. Damals meinte Norris, der Pilot gehöre nicht in die Königsklasse und verdiene eine Sperre. Kurz darauf ruderte er jedoch zurück und entschuldigte sich öffentlich für seine harten Worte.

Horror-Wochenende für Piastri

Die Club-Aufnahmen folgen auf ein sportlich extrem ernüchterndes Wochenende für den Titelverteidiger. Zwar beendete Norris den Grand Prix am Sonntag auf Rang vier, lag dabei jedoch satte 40 Sekunden hinter Rennsieger Max Verstappen. Bereits im Sprintrennen war es zudem zu einer folgenschweren Kollision mit seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gekommen.

Während Norris sein Manöver gegen Piastri zunächst verteidigte und betonte, es sei genügend Platz für ein Überholmanöver vorhanden gewesen, zeigte er sich nach internen Krisengesprächen bei McLaren einsichtig: "Es war ein Fehler von meiner Seite, und ich habe das Team im Stich gelassen. Ich habe mich auch bei allen entschuldigt, ich schulde ihnen allen eine Entschuldigung und werde es beim nächsten Mal besser machen." Ob die jüngste Nachtclub-Episode weitere Konsequenzen oder teaminterne Rügen nach sich zieht, bleibt abzuwarten.