Mercedes schnappt sich neuen Kimi Antonelli (11)

Formel-1-Dominator setzt weiter voll auf die eigene Jugendkarte und verpflichtet den Kart-Weltmeister Niccolò Perico.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Talent des jungen Italieners ist atemberaubend: Bei der FIA Karting World Cup in Viterbo dominierte Niccolò Perico die Konkurrenz nach Belieben. Pole-Position, Siege in allen Vorläufen, Triumph im Super Heat und schließlich der souveräne Titelgewinn in der Klasse OK-N Junior.

Für den Nachwuchsfahrer, der am 15. Dezember 2014 in der Provinz Bergamo geboren wurde, ist es der vorläufige Höhepunkt einer steilen Karriere.

Wolff: "Sind als Team immer auf die Zukunft ausgerichtet"

Die Parallelen zu Kimi Antonelli sind unübersehbar. Nicht nur, dass Antonelli das große Vorbild des 11-Jährigen ist – Perico schlägt exakt denselben Weg ein. Schon im Alter von drei Jahren saß er, gefördert von seinem Vater (einem ehemaligen Rallyefahrer), erstmals im Kart.

Nach mehreren nationalen und internationalen Juniorentiteln in den Jahren 2023 bis 2025 wurde Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff aufmerksam. Für die Saison 2026 nahm der Wiener das Ausnahmetalent offiziell ins Mercedes Junior Programme auf.

“Wir sind als Team immer auf die Zukunft ausgerichtet. In unserem Nachwuchsprogramm gibt es ein paar Talente mit riesigem Potenzial – Niccolò ist eines davon. Wir dürfen aber nie vergessen, dass wir über einen sehr jungen Burschen sprechen. Wir sollten keinen zu großen Druck aufbauen und ihn in Ruhe wachsen lassen.” Mercedes-Boss Toto Wolff

Der Zeitpunkt des Kart-Weltmeistertitels könnte kaum symbolischer sein: Während Perico in Viterbo feierte, fuhr sein Idol Kimi Antonelli beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur auf Rang drei. Damit sicherte sich Antonelli seinen ersten Matchball, um bereits beim anstehenden Rennen in den USA vorzeitig den Weltmeistertitel in der Königsklasse einzufahren.