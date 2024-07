Disneyland statt Olympia: Papas Nerven liegen blank

Während die Österreichische Turnerin, Charliz Mörz, am 28. Juli ihr Olympia Turn-Debüt hinlegt, werden sich ihr Vater und Bruder im Disneyland vergnügen.

Auch für das Jüngste Mietgiled des Österreichischen Olympia Teams geht es bald los. Die 18-Jährige Charlize Mörz startete am 28. Juli in der Subdivision 4 am Boden. Die Leidenschaftliche Turnerin erfreut sich jedoch nicht einzig und allein an den Sportlichen Chancen die sich ihr bei Olympia bieten.

Turnen mit den Stars

Die junge Sportlerin begeistert sich vor Allem für eine Athletin :Simone Biles. Mörz berichtet begeistert davon, dass sie Turn-Star Biles das erste mal bei einem Training gesehen hatte „Wenn man in der Nähe von so einem Superstar ist, das ist richtig cool. Vor allem, wenn man weiß, sie turnt da auch auf dem Boden oder auf dem Gerät — und ich darf da auch turnen“. Die Aufregeung der Olympia Erst -Starterin ist groß aber die Vorfreude überwiegt.

Papa fährt ins Disneyland

Natürlich darf bei so einem Ereignis auch die Familie nicht fehlen. Charliz bringt ihre Eltern und Geschwister mit nach Paris. Während Mama Mörz und die Schwestern der Athletin beim Wettkampf Anwesend sein werden, macht Papa Mörz samt Sohn einen Ausflug nach Disneyland. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler ist zu nervös um zuzusehen aber Charlize nimmt es gelassen „Er wird aber sicherlich auf dem Laufenden gehalten werden. Mein Papa ist für mich eine ganz wichtige Bezugsperson. Er gibt mir immer sehr viele Tipps, wie ich mich am besten vorbereiten soll. Das gibt mir in den Wettkämpfen sehr viel Kraft. Ich freue mich, dass meine Mama und meine Schwestern in der Halle zuschauen werden.“