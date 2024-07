Olympia: Medaillenhoffnung für Österreich

Der Countdown läuft. Noch 4 Tage bis zur großen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Bevor das größte Sportevent des Jahres Startet, hat hier oe24 alle interessanten Zahlen und Fakten zusammengefasst.

10.500 Athleten und Athletinnen gehen bei den Olympischen Spielen an den Start, darunter 5250 Männer und 5250 Frauen aus 206 verschiedenen Nationen. Österreich schickt 81 Sportler, darunter 37 Frauen, ins Rennen. Die rot-weiß-roten Athleten werden in 19 von 32 Sportarten vertreten sein und ihr besten geben um einen Platz am Siegertreppchen zu erkämpfen.

329 Medaillen gibt es zu gewinnen

Im vergleich zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio werden in Paris statt 339 Wettbewerben nur noch 329 Medaillen- Entscheidungen ausgetragen. Davon 20 in Mixed-Formaten. Ein besonderes Highlight: alle Medaillen, welche vergeben werden, enthalten ein Originalstück des Eiffelturms in der Mitte.

Neue Sportarten

Breaking, besser Bekannt als "Breakdance" feiert in Paris sein Olympisches Debut. Obendrauf gibt es eine spannende Änderung im Wettkampf Programm: beim Segeln wird Kitesurfen neu integriert und im Sportklettern wird die olympische Kombination auf Bouldern und Lead reduziert. Speed tritt nun als eigene Disziplin auf.

Top Olympia-Stars

Zu den diesjährigen Olympia Top-Stars gehören unter anderem die 27-jährige Turnerin Simone Biles, Tennis Legenden Novak Djokovic und Rafael Nadal und das amerikanische Basketball Dream Team rund um LeBron James. Auch der schwedische Stabhochsprung Weltrekordler Armand Duplantis, Fußballikone Marta und Ex- Welthandballer Nikola Karabatic gehören dazu.

Österreichs Medaillenhoffnung

Kletterer Jakob Schubert, der in Tokio Bronze holte, gilt für Paris als heißer Goldanwärter. Auch im Synchronschwimmen sind die Chancen hoch: die Weltmeisterinnen vom Vorjahr könnten bei Olympia für Österreich auf dem Podium stehen