Olympia: Schweden reisen mit "Weltraum-Masken" an

Die schwedischen Skiläufer reisen mit 600 Euro teuren akkubetriebenen Masken an.

Um sich vor einer Corona-Infektion zu schützen, ist den schwedischen Olympia-Stars scheinbar kein Mittel zu teuer: Auf dem Flug nach Peking tragen die Skiläuferinnen Hanna Aronsson Elfman (19) und Anna Swenn-Larsson (30) Rundumschutzmasken, die eigentlich im medizinischen Bereich kommen und 600 Euro pro Stück kosten. Die Masken haben einen Akku, ein Gebläse und eine Beleuchtung.

Der Hersteller des Modell "Tiki" schreibt: „Tiki ist für alle Arten von Arbeiten in schädlichen Umgebungen geeignet (vorausgesetzt, die Luft enthält Sauerstoff). Ob Sie also Ihr Boot polieren, Asbest entfernen oder in biologisch verseuchten Umgebungen arbeiten, die Chancen stehen gut, dass die Arbeit leichter wird, wenn Sie Tiki verwenden.“

Skiläuferin Aronson nimmt’s jedenfalls mit Humor: „Wir brechen auf Richtung Mars“, schreibt sie auf Instagram.