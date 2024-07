Zocken wird jetzt zur olympischen Sportart

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat offiziell die Einführung der Olympischen E-Sports-Spiele verkündet.

Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Olympischen Spiele und des E-Sports.

E-Sports werden ab sofort olympisch

Ja, Sie haben richtig gelesen: Videospiele werden nun ein Teil der Olympischen Spiele sein. Die Nachricht wurde vom IOC in einer live übertragenen Präsentation verkündet, was die Echtheit dieser Information unterstreicht. Angesichts des stetigen Wachstums der E-Sports- und Gaming-Welt können sich Fans auf noch mehr positive Nachrichten in der Zukunft freuen. Mit der offiziellen Anerkennung des E-Sports als olympische Disziplin durch das IOC scheint die Zukunft des Gamings rosig zu sein.

Einstimmige Entscheidung

Bei der Sitzung des IOC wurde darüber abgestimmt, ob E-Sports in das Programm der Olympischen Spiele aufgenommen werden soll. Die Entscheidung fiel einstimmig: Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. Dies zeigt die breite Unterstützung und das Vertrauen des Komitees in die Integration von E-Sports in die Olympischen Spiele.

Regeln und Einschränkungen

Diese Bekanntmachung erfolgt während der E-Sports-Weltmeisterschaft 2024, die derzeit in Saudi-Arabien stattfindet. Doch nicht jedes Spiel wird bei den Olympischen Spielen anerkannt. Das IOC hat spezifische Regeln für die E-Sports-Disziplinen festgelegt. Insbesondere Ego-Shooter wie Valorant, Counter-Strike und Call of Duty werden nicht Teil der Olympischen Spiele sein. Stattdessen werden auch verschiedene Handyspiele berücksichtigt, und es besteht die Möglichkeit, dass im Laufe der Jahre weitere Spiele hinzugefügt werden.

Liste der anerkannten Spiele

Folgende Spiele werden bei den Olympischen E-Sports-Spielen vertreten sein:

League of Legends

Rocket League

Street Fighter

Tekken

iRacing

NBA2K

FIFA

Wie sich die Liste noch verändern und/oder erweitern könnte bleibt abzuwarten.