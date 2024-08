Gold-Show: Dream-Team fordert erneut Frankreich

Nach der mit viel Glück und noch mehr Klasse abgewendeten Schmach bei Olympia geht es für Basketball-Superstar LeBron James und Co. wunschgemäß um Gold. Am Samstag (21.30 Uhr) treffen die USA im Finale in Paris auf Gastgeber Frankreich

Was für ein Halbfinal-Krimi! Basketball-Vize-Weltmeister Serbien stand kurz davor, den Giganten aus den USA zu stürzen. Doch dann kam Golden-State-Legende Stephen Curry! Mit einer unfassbaren Dreiershow führte er sein Dream-Team zum 95:91-Last-Minute-Sieg und rettet damit den heiß ersehnten Finaleinzug. Curry legte dabei unfassbare 36 Punkte auf und verpasste den US-Olympia-Rekord von Carmelo Anthony (37 Punkte, London 2012) nur knapp. Teamkollege Kevin Durant konnte nach dieser Leistung nur noch staunen: „Das war eine fast schon göttliche Performance. Eines der besten Spiele seiner Karriere.“ Tokio-Neuauflage soll 5. Goldmedaille bringen Jetzt steht das große Finale an! Und wie schon 2021 in Tokio heißt es: USA gegen Frankreich. Damals lieferten sich die beiden Teams ein hitziges Duell, das Durant & Co. mit einem 87:82-Erfolg für sich entschieden. Es war der vierte Olympiasieg in Folge für den Rekordsieger. Am Samstag (21.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) soll die Serie mit der fünften Goldmedaille fortgesetzt werden. Die Franzosen hatten zuvor vor einem frenetischen Heimpublikum Weltmeister Deutschland in einem Thriller mit 73:69 ausgeschaltet. Angeführt wurde das Team von Guerschon Yabusele, der 17 Punkte erzielte, während Isaia Cordinier 16 Zähler beisteuerte. "Ich denke, die Nationalmannschaft, dieses Trikot, das bringt uns eine andere Energie, die wir sonst nirgendwo finden können", sagte Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs. Der 20-Jährige ist der erste Franzose, der im NBA-Draft als Nummer eins ausgewählt wurde und gilt als Superstar der Zukunft. Am Samstag hat er die erste von womöglich mehreren Gelegenheiten, um einen großen Titel zu spielen. Serbien will Rache für verlorenes WM-Finale Ebenfalls zu einer Neuauflage kommt es heute (11 Uhr/live auf ARD)auch im Duell um Bronze. Nach dem verlorenen WM-Finale brennen die Serben nämlich darauf, sich gegen Weltmeister Deutschland zu revanchieren.