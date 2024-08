"Männliche" Boxerin: "Es kann Menschen zerstören"

Imane Khelif nimmt in einem TV-Interview zu den Vorwürfen Stellung.

Es ist bisher der große Aufreger der Olympischen Spiele. Die beiden Boxerinnen Imane Khelif Lin Yu-Ting waren bei der WM im Vorjahr nach Geschlechter-Tests, ausgeschlossen worden, dürfen bei Olympia aber antreten. In Paris präsentieren sich die beiden Athletinnen stark und haben bereits eine Medaille sicher.

Dringender Appell

Inmitten der aufgeheizten Geschlechter-Debatte hat sich Imane Khelif nun in einem TV-Interview zu Wort gemeldet. „Ich richte eine Botschaft an alle Menschen auf der Welt, das Mobbing unter den zu unterlassen, denn das hat Auswirkungen, massive Auswirkungen“, so die Algerierin.

Die Boxerin macht deutlich: „Es kann Menschen zerstören, es kann die Gedanken, den Geist und den Verstand der Menschen töten“, so die 25-Jährige. „Es kann Menschen entzweien. Und deshalb bitte ich sie, das Mobbing zu unterlassen.“

Der Halbfinalkampf von Khelif geht am Dienstagabend in Szene.