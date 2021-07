China holt auch Tischtennis-Gold und -Silber

Chen Meng besiegte im Finale ihre Landsfrau Sun Yinsha - Auch bei den Herren gibt es ein rein chinesisches Finale.

Zum sechsten Mal in Serie haben Chinas Tischtennis-Spielerinnen den Olympiasieg im Tischtennis-Einzel unter sich ausgemacht. Die Weltranglisten-Erste Chen Meng setzte sich am Donnerstag in Tokio im insgesamt siebenten Endspiel mit ausschließlich Spielerinnen aus dem Reich der Mitte (bisher neun Austragungen) gegen Sun Yingsha mit 4:2 durch. Die Japanerin Mima Ito sicherte sich mit Bronze ihre zweite Medaille nach Mixed-Gold.

Das Männer-Finale am Freitag bestreiten ebenfalls die Nummer 1 und 2 der Weltrangliste. Beide wurden im Halbfinale voll gefordert. Sowohl Fan Zhendong gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan als auch Ma Long, der Olympiasieger 2016, gegen den Deutschen Dimitrij Ovtcharov mussten über die volle Distanz von sieben Sätzen kämpfen.