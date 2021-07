Schwere Verletzung: Liu Jia hat ihre Diagnose

Die Einzel-Karriere von Liu Jia bei Olympischen Spielen ist am Dienstag nicht nur mit Sieg und Niederlage zu Ende gegangen.

Denn die 39-Jährige zog sich in ihrem Achtelfinale gegen die Südkoreanerin Jehon Jihee ihren schon dritten Bandscheibenvorfall in recht kurzer Zeit zu und spielte die Partie zum 1:4 (-1,10,-3,-3,-4) unter großen Schmerzen zu Ende. Ihr Einsatz am Sonntag im Teambewerb gegen China ist nun natürlich fraglich, viel wichtiger jedoch ist die Gesundheit.

Sie fürchtet nun, dass es etwas Akutes sein könnte und das dauere normal Wochen. "Normalerweise, wenn es morgen besser wird, dann ist es nicht schlimm. Aber wenn es schlechter wird... Zu Hause bin ich eine Woche gelegen, ich habe mich nicht einmal umdrehen können." Sie werde noch am Dienstagabend auf jeden Fall eine Therapie erhalten. "Ich habe voll Angst vor einem falschen Schritt. Das drückt auf den Nerv, das ist so schmerzhaft. Aber ich werde alles für die Mannschaft tun."

ÖTTV-Sportdirektor Karl Jindrak zur weiteren Vorgehensweise: "Wir versuchen jetzt, vom Ärzteteam im olympischen Dorf eine genaue Diagnose zu bekommen. Erst dann werden wir über weitere Schritte entscheiden." Plan B wäre, Liu Jia im Mannschaftsbewerb durch Karoline Mischek zu ersetzen.