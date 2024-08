× Die besten Sprüche der Olympischen Sommerspiele 2024

Neben Medaillen gab es bei den Olympischen Spielen in Paris auch jede Menge zu sagen. Hier eine Auswahl der besten Sprüche

Die besten internationalen Sprüche der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris:

© Getty ×

"Diese Olympischen Spiele von Paris 2024 sind eine Liebesgeschichte." - IOC-Boss Thomas Bach zog zufrieden Bilanz.

© Instagram

"Der Bewerb ist wie ein Treffen mit den besten Freunden, wie ein Spiel." - Skateboarderin Zheng Haohao, mit elf Jahren und elf Monaten, jüngste Teilnehmerin der Spiele.

© Getty ×

"Ich bin der Wolf unter den Wölfen." - US-Sprinter Noah Lyles nach seinem Sieg über die 100-m-Distanz.

Letsile Tebogo © Getty ×

"Ich kann nicht das Gesicht der Leichtathletik sein, weil ich kein arroganter oder lauter Mensch bin wie Noah." - 200-m-Olympiasieger Letsile Tebogo aus Botswana ist kein Fan von Lyles.

© APA ×

"Mein Karriere-Puzzle ist nun komplett." - Novak Djokovic hat im fünften Anlauf Olympia-Gold geholt und damit jeden wichtigen Titel, den ein Tennisspieler gewinnen kann.

© Getty ×

"Es war nicht leicht für mich. Ich bin erst 22 und hatte eine Menge Druck auf meinen kleinen Schultern. Aber ich denke, ich habe es ganz gut gemacht." - Frankreichs Schwimm-Superstar Leon Marchand zog nach vier Olympiasiegen in Paris fast ein wenig zurückhaltend Bilanz.

© APA ×

"Ich fühle mich vom französischen Publikum wirklich sehr geliebt. Ich genieße die Tatsache, dass ich in diesem Alter noch spielen kann und diese unvergesslichen Gefühle auf dem Platz habe, die Unterstützung und die Liebe der Menschen zu spüren." - Tennis-Ass Rafael Nadal bei seinem möglichen Abschied von Roland Garros.

© getty ×

"Tennis ist normalerweise ein sehr einsamer Sport, aber diese Woche habe ich mit Rafa, meinem Idol, gespielt." - Carlos Alcaraz über seinen Doppel-Auftritt mit Nadal.

© Getty ×

"Ich habe gestern wahrscheinlich sechs Stunden lang geweint, es war wirklich hart. Normalerweise bin ich in der Lage, Abstand zu all dem zu halten und zu verstehen, dass Tennis nur ein Teil meines Lebens ist. Aber dieses Mal war es so, als hätte mir jemand wirklich das Herz gebrochen." - Die Polin Iga Swiatek gab am Tag nach der überraschenden Halbfinal-Niederlage Einblick in ihr Gefühlsleben.

© Getty ×

"Meine GOAT-Halskette ist eine Art Ode. (...) Es ist verrückt, dass ich in der Diskussion um die Größte aller Athletinnen bin, weil ich immer noch denke, dass ich Simone Biles aus Spring/Texas bin, die es liebt, einen Flip zu machen." - Simone Biles, die am meisten dekorierte Turnerin aller Zeiten, nach ihrem Olympiasieg im Mehrkampf. GOAT bedeutet "Greatest Of All Time", die Größte aller Zeiten.

© Getty ×

"Ich mochte Tennis ohnehin nie." - Andy Murray kommentierte via X sein Karriere-Ende nach dem Ausscheiden im olympischen Doppel-Bewerb mit typisch britischem Humor.

Armand Duplantis © Getty ×

"Es ist eines dieser Dinge, die sich nicht wirklich real anfühlen, so eine Erfahrung außerhalb des Körpers. Seit meiner Kindheit war es mein größter Traum, bei Olympia den Weltrekord zu brechen, und das konnte ich nun vor dem verrücktesten Publikum tun, vor dem ich je angetreten bin." - Stabhochspringer Armand Duplantis bot mit 6,25 m die höchstmögliche Show im Pariser Stade de France und war vor Euphorie kurz von Sinnen.

© getty ×

"Es hat grundsolide geschmeckt." - Der deutsche Open-Water-Schwimmer Florian Wellbrock nimmt die Wasserqualität der Seine und die Debatte dazu mit Humor.

© getty ×

"Ich habe meine Erwartungen ziemlich runtergeschraubt, habe mir das Schlimmste vorgestellt. Am Ende wurde es das Beste, das ich je erlebt habe. Ich habe die ganzen Lästerer überlebt und bin mit 51 Jahren hier." - "Skateboard-Opa" Andy MacDonald (GBR) gewann zwar keine Medaille in Paris, wurde aber von den Fans gefeiert wie kein anderer.

© Reuters ×

"Ich habe ein gutes Anfangstempo, ich kann gut finishen, und ich kann auf meine Ausdauer vertrauen." - US-Schwimmstar Katie Ledecky erklärt ihr Erfolgsgeheimnis, das sie zu neun Olympiasiegen geführt hat. Sie ist damit geschlechterübergreifend der dritt-erfolgreichste Olympionike aller Zeiten.

© Olympia ×

"Es fühlte sich an wie eine 10. Ich habe schon einige Male eine 10 geschafft und dachte mir, das war ganz sicher wieder eine. Es war die perfekte Welle." - Der brasilianische Surfer Gabriel Medina nach seinem spektakulären Wellenritt auf Tahiti, als er am Ausgang der Welle alle zehn Finger in die Höhe streckte und abhob. Die Richter gaben zwar "nur" 9,90 Punkte, dafür ging das Foto vom "fliegenden Medina" um die Welt.

© Getty ×

"Als ich aufwuchs, hatte ich keine Schuhe, lief barfuß und in meiner Schuluniform. Wir hatten kaum Einrichtungen. Ich hoffe wirklich, dass diese Goldmedaille der Jugend hilft und auch der Regierung von St. Lucia, das neue Stadion zu bauen, damit der Sport weiter wächst." - Sprinterin Julien Alfred, die sensationell über 100 m der Frauen gewann und damit dem Karibikstaat Saint Lucia die erste Medaille bei Sommerspielen bescherte, würde mit ihrem Erfolg gerne etwas bewirken.

© Getty ×

"Ich sende eine Botschaft an die Menschen in der Welt, damit sie aufhören, Athleten zu mobben, weil es Auswirkungen hat, massive Auswirkungen. Es kann Menschen zerstören. Es kann die Gedanken, den Geist und den Verstand von Menschen töten." - Die im Zentrum einer Geschlechter-Debatte stehende algerische Olympia-Boxerin Imane Khelif.