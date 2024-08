Frankreich bittet Argentinien zum brisanten Viertelfinal-Showdown

Die Olympischen Spiele im Fußball gehen in die heiße Phase! Am Freitag (ab 21 Uhr/live auf ZDF) kommt es im Viertelfinale auch direkt zu einem absoluten Hammer-Duell: Frankreich gegen Argentinien – die beiden Top-Favoriten auf Gold treffen im vorgezogenen Finale aufeinander.

Am Freitagabend (ab 21 Uhr, live im Sport24-Olympiaticker) kommt es in Bordeaux zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Frankreich und Argentinien. Seit dem hitzigen WM-Finale 2022 sind die Fronten verhärtet – jetzt kämpfen beide Teams um den Einzug ins Halbfinale. Ebenfalls weiter kamen Marokko, die USA, Ägypten, Spanien, Japan und Paraguay.

Frankreich: Die Festung steht

Die Franzosen zeigen sich bei diesem Turnier in absoluter Topform. Nach dem letzten Olympia-Gold 1984 war es um „Les Bleus“ bei den Spielen ruhig geworden, doch jetzt sind sie wieder voll im Geschäft. Unter Trainer Thierry Henry, der das Team neu aufgestellt und eine defensivstarke Truppe geformt hat, geht Frankreich als einer der großen Favoriten in diese Partie. Nach einem souveränen 3:0 gegen Neuseeland im letzten Gruppenspiel stehen die Franzosen mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten und ohne Gegentor da. Die Statistik spricht für sich: Seit neun Spielen sind die „Tricolores“ ungeschlagen.

Argentinien: Luft nach oben

Ganz anders die Situation bei der „Albiceleste“. Trotz hoher Erwartungen tat sich die argentinische Auswahl schwer in der Gruppenphase. Erst im letzten Spiel gegen die Ukraine konnte sich das Team von Javier Mascherano durch ein spätes 2:0 den Einzug ins Viertelfinale sichern. Doch die Leistung war alles andere als überzeugend, und Argentinien musste sich mit dem zweiten Platz in der Gruppe hinter Marokko begnügen. Dabei hatten sie sich gerade im ersten Spiel mit einer skandalösen 1:2-Niederlage gegen die Nordafrikaner in Bedrängnis gebracht.