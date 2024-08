Fußball: Gastgeber Frankreich will sich gegen Spanien Gold-Traum erfüllen

Am Freitag (18 Uhr) kommt es zum ultimativen Showdown im Männer-Fußball: Gastgeber Frankreich trifft im Finale der Olympischen Spiele auf Spanien. Während die Iberer nach Silber in Tokio nun endlich Gold holen wollen, setzen die Franzosen auf den Heimvorteil und die Unterstützung ihrer Fans

Die französische Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat bei den heimischen Olympischen Spielen eine historische Chance: Exakt 40 Jahre nach ihrem ersten und bisher einzigen Olympia-Triumph könnten die "Bleus" erneut Gold gewinnen. 1984 holte Frankreich in Los Angeles den Titel, und nun, eine Generation später, könnte die von Star-Trainer Thierry Henry betreute Mannschaft diesen Erfolg wiederholen. Am Freitagabend (ab 18 Uhr, im Sport24-Olympia-Liverticker) treffen sie im Finale auf die spanische Auswahl, die bei den letzten Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber gewann.

Finale als krönender Abschluss?

Die Gastgeber haben ein beeindruckendes Turnier hinter sich und sind bisher ungeschlagen. Im Halbfinale setzten sie sich nach Verlängerung mit 3:1 gegen Ägypten durch. Besonders herausragend waren dabei der ehemalige Mainz-Stürmer Jean-Philippe Mateta, der mit zwei Toren glänzte, und Michael Olise, der Neuzugang des FC Bayern, der eine Vorlage und ein Tor beisteuerte. Für Mateta waren es die entscheidenden Momente im Spiel, als er den Ausgleich erzielte und in der Verlängerung per Kopf den Siegtreffer markierte. Ägypten hatte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Omar Fayed in der 92. Minute das Spiel mit einem Mann weniger beendet.

Spanien will sich endlich krönen

Die spanische Mannschaft, die sich im Halbfinale mit 2:1 gegen Marokko durchsetzte, ist ebenfalls fest entschlossen, den Titel zu gewinnen. In einem hart umkämpften Spiel gegen die Nordafrikaner lagen die Spanier zunächst nach einem Elfmetertor von Soufiane Rahimi (37. Minute) zurück. Doch in der zweiten Hälfte gelang es ihnen, das Spiel zu drehen: Fermin Lopez glich in der 66. Minute aus, und Juanlu Sanchez erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer. Damit erreichte Spanien zum fünften Mal ein olympisches Finale – der letzte Olympiasieg gelang ihnen 1992 bei den Spielen in Barcelona.

Das Finale verspricht Spannung

Das anstehende Finale zwischen Frankreich und Spanien verspricht ein hochklassiges Duell zu werden. Während Frankreich auf die Stärke ihres Stürmers Mateta und die Kreativität von Olise setzt, will Spanien den Schwung aus den letzten Turnieren mitnehmen und nach Tokio 2021 nun den letzten Schritt zum Gold machen