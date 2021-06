Kanu: Wolffhardt fixiert Olympiaticket

Österreichs Wildwasser-Slalomteam für die Olympischen Spiele in Tokio steht fest.

Da es Viktoria Wolffhardt am Freitag beim Kanu-Weltcup in Prag im Kajak-Einer in das Halbfinale geschafft hat, wird sie auch in Tokio am Start sein. Europameisterin Corinna Kuhnle ist in Tschechien ebenfalls aufgestiegen, und zwar als Neunte des ersten Laufes. Wolffhardt musste die Chance über den zweiten suchen, gewann diesen und sicherte sich damit laut Vorgabe das Ticket für Japan.

Ihre Antreten bei Olympia sicher hatten bereits Felix Oschmautz im Kajak-Einer und Nadine Weratschnig im Canadier-Einer. Oschmautz erreichte als Vorlaufachter ebenfalls das Halbfinale, Matthias Weger kam als 27. weiter. Mario Leitner verpasste den Aufstieg ebenso wie Antonia Oschmautz. Im Canadier zog Weratschnig als Elfte in die Vorschlussrunde ein.