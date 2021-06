Letzte Olympia-Chance für Gustenau bei Kairo-WM

Wochen der Wahrheit für den modernen Fünfkämpfer Gustav Gustenau: In Kairo bietet sich die letzte Chance auf ein Olympia-Ticket.

Für den Modernen Fünfkämpfer Gustav Gustenau geht es diese Woche in Kairo um die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Olympischen Spiele in Tokio. Der 24-Jährige benötigt bei der WM aber wohl ein Spitzenergebnis, um sich einen der drei direkt an noch nicht Qualifizierte zu vergebene Plätze zu sichern. Die andere Qualifikationschance über Resttickets im Olympia-Ranking ist noch geringer, hier liegt der Niederösterreicher schon zu weit hinten.