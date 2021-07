Herzlich willkommen beim Sport24-LIVE-Ticker!

Olympia-Golf: Vor dem Beginn der Abschlussrunde hat der US-Amerikaner Xander Schauffele (-11) den Platz an der Sonne inne, Carlos Ortiz aus Mexiko (-10) sowie der japanische Masters-Sieger Hideki Matsuyama (-9) sitzen ihm allerdings im Nacken. Österreichs Golf-Profi Sepp Straka hat die dritte Runde des Olympia-Golfturniers am Samstag als geteilter Vierter mit drei Schlägen Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Xander Schaufelle in Angriff genommen.