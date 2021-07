ÖOC nominierte 75 Athleten für Tokio-Spiele

Das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) hat am Montag 75 Athletinnen und Athleten für die am 23. Juli beginnenden Sommerspiele in Tokio nominiert.

Es ist das größte Team seit Sydney 2000, als es 94 waren. Es folgten 74 in Athen, je 70 in Peking und London (2012) sowie 71 zuletzt in Rio (2016). Mit 39:36 sind erst zum zweiten Mal nach Sydney mehr Frauen als Männer dabei. Zu den größten Medaillenhoffnungen zählen Lukas Weißhaidinger (Diskus) und Jakob Schubert (Klettern). Nach der Nullnummer in London holten dann vor mittlerweile fünf Jahren die Segler Thomas Zajac/Tanja Frank im Nacra 17 mit Bronze die einzige Medaille in Brasilien. Außer in der Leichtathletik und dem als eine von fünf Sportarten neu ins Programm aufgenommenen Klettern zählt Österreich auch im Judo, Segeln, Triathlon, Schwimmen, Rudern, Kanu und Mountainbike zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Frank und Zajac werden Österreichs Fahnenträger bei der Eröffnung sein. Die Tokio-Spiele gehen wegen der Corona-Pandemie mit einem Jahr Verspätung in Szene, sie werden unter strengen Sicherheits-, und Hygienemaßnahmen abgehalten. Das Protokoll für alle an Olympia beteiligten Personen ist engmaschig und erlaubt kaum Bewegungsfreiheit außerhalb der für die Ausübung des Sportes oder die Berichterstattung darüber notwendigen Schauplätze sowie die Unterkunft. Ausländische Zuschauer sind nicht zugelassen. Ob die Zahl der erlaubten maximal 10.000 japanischen Fans pro Wettkampfstätte tatsächlich aufrecht bleibt, wird noch diskutiert. Das Großereignis im Zeichen der Fünf Ringe ist bis 8. August angesetzt. Hier der komplette Österreich-Kader in der Übersicht: Das 75-köpfige Aufgebot des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) für die Sommerspiele von 23. Juli bis 8. August in Tokio (Japan) und die (vorläufigen) Einsätze: Badminton (1): Luka Wraber (Einzel) Gewichtheben (2): Sarah Fischer (über 87 kg) Sargis Martirosjan (über 109 kg) Golf (3): Josef "Sepp" Straka Matthias Schwab Christine Wolf Judo (6): Shamil Borchashvili (bis 81 kg) Sabrina Filzmoser (bis 57 kg) Bernadette Graf (bis 78 kg) Stephan Hegyi (über 100 kg) Magdalena Krssakova (bis 63 kg), Michaela Polleres (bis 70 kg) Kanu/Wildwasser-Slalom (3): Felix Oschmautz (Kajak-Einer) Nadine Weratschnig (Canadier-Einer) Viktoria Wolffhardt (Kajak-Einer) Kanu/Flachwasser-Sprint (2): Ana Roxana Lehaci (Kajak-Zweier 500 m, Kajak-Einer 500 m) Viktoria Schwarz (Kajak-Zweier 500 m, Kajak-Einer 500 m) Karate (1): Bettina Plank (Kumite/bis 55 kg) Klettern (2): Jessica Pilz (Kombination) Jakob Schubert (Kombination) Leichtathletik (7): Ivona Dadic (Siebenkampf) Peter Herzog (Marathon) Victoria Hudson (Speerwurf) Verena Mayr (Siebenkampf) Susanne Walli (400 m) Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf) Lemawork Ketema Weldearegaye (Marathon) Moderner Fünfkampf (1): Gustav Gustenau Radsport/Bahn (2): Andreas Graf (Madison) Andreas Müller (Madison, Omnium) Radsport/Mountainbike (2): Maximilian Foidl (Cross Country) Laura Stigger (Cross Country) Radsport/Straße (4): Anna Kiesenhofer (Straßenrennen) Patrick Konrad (Straßenrennen, Einzelzeitfahren) Gregor Mühlberger (Straßenrennen) Hermann Pernsteiner (Straßenrennen) Reiten/Dressur (3): Florian Bacher (mit Fidertraum/Einzel, Team) Victoria Max-Theurer (mit Abegglen/Einzel, Team) Christian Schumach (mit Te Quiero/Einzel, Team) Reiten/Vielseitigkeit (2): Katrin Khoddam-Hazrati (mit Cosma/Einzel) Lea Siegl (mit Fighting Line/Einzel) Rudern (3): Louisa Altenhuber (Leichtgewichts-Doppelzweier) Valentina Cavallar (Leichtgewichts-Doppelzweier) Magdalena Lobnig (Einer) Schiessen (2): Sylvia Steiner (Luftpistole, 25-m-Pistole) Martin Strempfl (Luftgewehr) Schwimmen/Bahn (7): Felix Auböck (400, 800 und 1.500 m Kraul) Simon Bucher (100 m Delfin) Heiko Gigler (50 m Kraul) Lena Grabowski (100 und 200 m Rücken) Marlene Kahler (400, 800 und 1.500 m Kraul) Bernhard Reitshammer (100 m Rücken, 100 m Brust, 200 m Lagen) Christopher Rothbauer (200 m Brust) Schwimmen/Synchron (2): Anna-Maria Alexandri (Duett) Eirini-Marina Alexandri (Duett) Segeln (6): Benjamin Bildstein (49er) David Hussl (49er) Barbara Matz (Nacra 17 Foiling) Thomas Zajac (Nacra 17 Foiling) Lorena Abicht (49er FX) Tanja Frank (49er FX) Skateboard (1): Julia Brückler (Street) Tennis (2): Oliver Marach (Doppel) Philipp Oswald (Doppel) Tischtennis (6): Stefan Fegerl (Mixed) Robert Gardos (Einzel) Daniel Habesohn (Einzel) Liu Jia (Einzel, Team) Liu Yuan (Team) Sofia Polcanova (Einzel, Team, Mixed) Triathlon (4): Julia Hauser (Einzel, Mixed-Staffel) Lukas Hollaus (Einzel, Mixed-Staffel) Luis Knabl (Einzel, Mixed-Staffel) Lisa Perterer (Einzel, Mixed-Staffel) Turnen (1): Elisa Hämmerle (Mehrkampf)