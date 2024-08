× Austria-House erstrahlt im fürstlichen Glanz

Beim Abend der Wirtschaftskammer Kärnten im Pavillon Montsouris in Paris drehte sich alles um Kärntner Kulinarik im olympischen Ambiente, was auch dem späten Überraschungsgast Fürst Albert II. von Monaco sichtlich schmeckte.

Kärntens Landesrat Sebastian Schuschnig und Wirtschaftskammer Kärnten-Präsident Jürgen Mandl hatten eine hochkarätige Delegation mit 30 Unternehmer:innen ins Austria House geladen und die Geschäftsführer ihrer Partnerorganisationen Klaus Ehrentrandtner (Kärnten Werbung) und Markus Hornböck, (Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft m. b. H.) mitgebracht. Gemeinsam wurde die olympische Kraft der berühmten Plattform Austria House den ganzen Tag lang genutzt. Schon am Vormittag wurde ein WKÖ-Workshop zum Thema Innovation & Start-ups für Vernetzungsgespräche genützt.

»Einmalige Gastfreundschaft«

Was nicht zuletzt ÖOC-Präsident Karl Stoss gefiel: „Wir freuen uns über diese langjährige Partnerschaft mit Kärnten. Das zeigt sich auch immer wieder bei olympischen Wettkämpfen. Ein ganz wichtiger Baustein ist das Olympiazentrum in Klagenfurt, das seit vielen Jahren eine elementare Trainingsstätte für die erfolgreichsten Sportler:innen ist. Es ist toll, dass sie heute mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu uns ins Austria House nach Paris gekommen sind. Kärnten hat sehr erfolgreiche Unternehmen und bei uns gibt es die perfekte Plattform, nach Möglichkeiten zu suchen, was man zusammen noch tun kann und welche neuen Märkte sich erschließen lassen. Das ist auch der Sinn und Zweck dieses Abends. Es geht darum, sich menschlich näher zu kommen. Das kann niemand besser, wie Österreich mit dieser einmaligen Gastfreundschaft, die seit vielen Jahrzehnten gelebt wird.“

Als Vorarlberger betonte Stoss auch die aktuell perfekt funktionierende Synergie zwischen Kärnten und Vorarlberg bei den olympischen Segelwettkämpfen in Marseille: „Die Kärntnerin Lara Vadlau als Steuerfrau und ihr Vorarlberger Vorschoter harmonieren perfekt in der 470er-Klasse – das ist ein Duo, das morgen eine Medaille für Österreich gewinnen kann.“

Fürst Albert schaut vorbei

© OEOC ×

Das prominente Line-up beim Kärntner Abend hatte neben dem bunten Sport-Mix aus den Kanut:innen Felix Oschmautz und Viktoria Wolffhardt, den Schütz:innen Alexander Schmirl, Andreas Thum, Nadine Ungerank, dem Segel-Duo David Hussl und Benjamin Bildstein, dem Sprinter Markus Fuchs, den Schwimmern Valentin Bayer, Heiko Gigler und den Triahtlet:innen Lisa Perterer und Alois Knabl unter anderen ÖOC-Vizepräsidentin Sonja Spendlhofer, Hong-Dow Lin, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Chinesisch Taipeh, EOC-Generaldirektor Christophe de Kepper, Chef de Mission Christoph Sieber, Österreichs Missionschef in Paris Wolfgang Wagner, WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf, Christian Miller, WKÖ-Wirtschaftsdelegierter in Paris, Sports Media Austria-Präsident Michael Schuen aufzubieten. Und als spätes royales Round-Up eben noch Fürst Albert II. von Monaco.