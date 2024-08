Die Abschluss-Zeremonie der Olympischen Spiele in Paris soll die feierliche Eröffnung in den Schatten stellen.

Die Eröffnungsfeier an der Seine vor genau 16 Tagen war bereits ein Spektakel, aber die morgige Olympia-Abschlussfeier verspricht, alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen. Grund: Medienberichten zufolge werden Hollywood-Superstar Tom Cruise sowie die renommierten französischen Bands Air und Phoenix im Stade de France auftreten und für ein unvergessli.

Cruise soll zudem eine zentrale Rolle bei der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge an die nächste Gastgeberstadt Los Angeles übernehmen. Bekannt für seine waghalsigen Stunts, plant der Mission-Impossible-Star offenbar einen Auftritt der Extraklasse: So soll der 62-Jährige an der Fassade des Stade de France einen waghalsigen Stunt aufführen.

Vorab soll Cruise zudem bereits eine Szene am ikonischen „Hollywood“-Schriftzug in Los Angeles gedreht haben, um die Brücke zwischen den Olympischen Spielen in Paris und denen in Los Angeles 2028 zu schlagen.