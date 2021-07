Schwimm-Youngster Grabowski auf Rang 29

Österreichs jüngste Olympionikin schwamm nur knapp an ihrer persönlichen Bestzeit vorbei - am Ende reichte es für Platz 29.

Die Burgenländerin Lena Grabowski ist am Sonntag bei ihrem Olympia-Debüt in Tokio über 100 m Rücken auf Rang 29 geschwommen. Die mit 18 Jahren jüngste Teilnehmerin im ÖOC-Team in Japan verpasste ihre persönliche Bestzeit in 1:01,80 Min. um 0,51 Sek. Die kürzere der beiden olympischen Rückenstrecken ist eine Nebenstrecke Grabowskis, ihr Fokus liegt auf 200 m Rücken. Auf dieser Distanz war sie im Mai in Budapest EM-Vierte geworden.